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Сегодня, 16:16

Биатлонистка Мякяряйнен попробовала себя в фигурном катании

Екатерина Савостина
Корреспондент
Кайса Мякяряйнен.
Фото Instagram

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен попробовала себя в роли фигуристки. Она вышла на лед вместе с другой финской спортсменкой Петрой Олли и попыталась выполнить несколько элементов.

«Я и Петра получили шанс попробовать себя в фигурном катании. Под руководством прекрасной бывшей профессиональной фигуристки.

Как же это было трудно! Но очень весело! И я могла бы заниматься этим чаще. Не только из-за платья»,  — написала Мякяряйнен в Instagram.

Спортсменка завершила карьеру в марте 2020 года. За свою карьеру Мякяряйнен завоевала золото, серебро и четыре бронзы чемпионатов мира, а также трижды побеждала в общем зачете Кубка мира.

Биатлон
Фигурное катание
Кайса Мякяряйнен
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