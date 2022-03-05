Биатлонистка Мякяряйнен попробовала себя в фигурном катании

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен попробовала себя в роли фигуристки. Она вышла на лед вместе с другой финской спортсменкой Петрой Олли и попыталась выполнить несколько элементов.

«Я и Петра получили шанс попробовать себя в фигурном катании. Под руководством прекрасной бывшей профессиональной фигуристки.

Как же это было трудно! Но очень весело! И я могла бы заниматься этим чаще. Не только из-за платья», — написала Мякяряйнен в Instagram.

Спортсменка завершила карьеру в марте 2020 года. За свою карьеру Мякяряйнен завоевала золото, серебро и четыре бронзы чемпионатов мира, а также трижды побеждала в общем зачете Кубка мира.