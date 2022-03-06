Норвежец Стремсхейм выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Швейцарии
Норвежец Энре Стремсхейм выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).
Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут и 12,9 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах.
Второе место занял соотечественник Стремсхейма Йоханнес Дале, на третьей строчке — немец Филипп Хорн.
Биатлон
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок IBU
Мужчины
Масс-старт
15 км
1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 37.12,9 (1 промах)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание +50,6 (2)
3. Филипп Хорн (Германия) — +1.03,1 (3)
4. Марко Гросс (Германия) — +1.16,7 (2)
5. Синнре Петтерсен (Норвегия) — +1.16,7 (2)
6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — +1.31,7 (4)
7. Юстус Штрелов (Германия) — +1.51,1 (2)
8. Лукас Фрацшер (Германия) — +2.01,8 (4)
9. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +2.12,0 (5)
10. Себастьян Маон (Франция) — +2.25,4 (1)