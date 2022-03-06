Норвежец Стремсхейм выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Швейцарии

Норвежец Энре Стремсхейм выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут и 12,9 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах.

Второе место занял соотечественник Стремсхейма Йоханнес Дале, на третьей строчке — немец Филипп Хорн.

Биатлон

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок IBU

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 37.12,9 (1 промах)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание +50,6 (2)

3. Филипп Хорн (Германия) — +1.03,1 (3)

4. Марко Гросс (Германия) — +1.16,7 (2)

5. Синнре Петтерсен (Норвегия) — +1.16,7 (2)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — +1.31,7 (4)

7. Юстус Штрелов (Германия) — +1.51,1 (2)

8. Лукас Фрацшер (Германия) — +2.01,8 (4)

9. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +2.12,0 (5)

10. Себастьян Маон (Франция) — +2.25,4 (1)