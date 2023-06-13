Бывший биатлонист сборной России Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

30-летний биатлонист нарушил правила, касающиеся предоставления спортсменом информации о местонахождении. СБР применил к Шопину санкцию в виде дисквалификации сроком на два года, начиная с 7 июня 2023 года.

Россию на международных соревнованиях он представлял с сезона-2013/14, последний раз за национальную команду выступил в феврале 2019 года на этапе Кубка мира в США.

Шопин является двукратным победителем Универсиады (2015) и серебряным призером чемпионата России (2017) в спринте.

Осенью 2020 года Шопин был дисквалифицирован на один год за нарушение спортивной дисциплины. В сентябре 2022 года биатлонист завершил карьеру.