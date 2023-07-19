Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Допинг

Сегодня, 17:51

Биатлонист Устюгов на заседании CAS заявил о проблемах со здоровьем из-за гемоглобина

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Устюгов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский биатлонист Евгений Устюгов на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем из-за генетически повышенного гемоглобина.

«Сколько бы тестов я не сдавал, все они были отрицательные, — цитирует РИА «Новости» Устюгова. — Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Не буду называть страны и имена этих людей. Тем не менее они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело. Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином. Крайний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас он доходит до 499».

13 июля прошли слушания, на которых рассматривали апелляцию 38-летнего Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU).

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершивший к тому времени карьеру Устюгов получил дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

Устюгов — заслуженный мастер спорта России. 5 апреля 2014 года биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры

Источник: РИА
Биатлон
Евгений Устюгов
1
0
Читайте также
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Отречение от «Горной орлицы». Игорь Рабинер — о ситуации с Еленой Исинбаевой
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богалий отреагировала на слова Губерниева о себе: «Доносов никто не писал. Пожелаю Дмитрию побольше доброго»
Новости
RSS RSS
Все новости