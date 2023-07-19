Биатлонист Устюгов на заседании CAS заявил о проблемах со здоровьем из-за гемоглобина

Российский биатлонист Евгений Устюгов на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем из-за генетически повышенного гемоглобина.

«Сколько бы тестов я не сдавал, все они были отрицательные, — цитирует РИА «Новости» Устюгова. — Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Не буду называть страны и имена этих людей. Тем не менее они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело. Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином. Крайний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас он доходит до 499».

13 июля прошли слушания, на которых рассматривали апелляцию 38-летнего Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU).

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершивший к тому времени карьеру Устюгов получил дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

Устюгов — заслуженный мастер спорта России. 5 апреля 2014 года биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры