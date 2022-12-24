Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:17

Биатлонист Смольский выиграл квалификацию суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем квалификации суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани. Он совершил один промах и показал время — 11.09,9 минуты.

Второе место у Кирилла Стрельцова (6,2). Третьим стал Карим Халили (13,7).

На данный момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Антон Смольский
Карим Халили
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабиков: «Такое количество стартов не всем подвластно. Как все это совместить?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости