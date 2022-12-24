Биатлонист Смольский выиграл квалификацию суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем квалификации суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани. Он совершил один промах и показал время — 11.09,9 минуты.

Второе место у Кирилла Стрельцова (6,2). Третьим стал Карим Халили (13,7).

На данный момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).