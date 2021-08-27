Биатлонист Елисеев не выступит на фестивале Фуркада в Анси

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что не выступит на фестивале олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в Анси. Его заменит Карим Халили.

«Как вы знаете я был приглашен на праздник спорта Матрен Фуркада в Анси, но к моему сожалению правила въезда во Францию достаточно жесткие, и мне бы пришлось сидеть на карантине 10 дней. Это слишком большая потеря времени. Спасибо Мартену за приглашение!

Был безумно рад приглашению. Удачи всем атлетам и, конечно, Кариму ведь он заменит меня. Он все еще в Европе и карантин ему не грозит!" - приводит слова Елисеева пресс-служба СБР.

Фестиваль должен пройти с 4 по 5 сентября в Анси (Франция).