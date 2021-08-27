Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Костюков завоевал серебро в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону

19:06
Теги:

Россиянин Ярослав Костюков завоевал серебро в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Победу в гонке одержал Георг Бута из Румынии (19:36.5). Костюков отстал от него на 11 секунд. Тройку замкнул Флоран Клод из Бельгии (+15.7).

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/kostyukov-vtoroy-v-supersprinte-na-lchm/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд