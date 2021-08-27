Костюков завоевал серебро в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону
19:06
Россиянин Ярослав Костюков завоевал серебро в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Победу в гонке одержал Георг Бута из Румынии (19:36.5). Костюков отстал от него на 11 секунд. Тройку замкнул Флоран Клод из Бельгии (+15.7).
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/kostyukov-vtoroy-v-supersprinte-na-lchm/
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