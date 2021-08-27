Россиянин Ярослав Костюков завоевал серебро в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Победу в гонке одержал Георг Бута из Румынии (19:36.5). Костюков отстал от него на 11 секунд. Тройку замкнул Флоран Клод из Бельгии (+15.7).