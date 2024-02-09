Бабиков и Калинина стали лучшими в дуэльной стрельбе на прологе перед спартакиадой-2024

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл пролог в формате дуэльной стрельбы перед началом Всероссийской спартакиады-2024.

Второй результат показал Александр Поварницын, который вместе с Бабиковым представляет команду «Короли тихого часа». Третье место занял Виктор Плицев («Одной правой»).

Среди женщин лучшей в дуэльной стрельбе стала Любовь Калинина из команды «Чак-чак Норрис». У Анастасии Гришиной («Дети Александра Пака») вторая позиция, у Анастасии Шевченко («Одной правой») — третья.

Биатлонные соревнования в рамках спартакиады по зимним видам спорта пройдут в Златоусте с 11 по 18 февраля.