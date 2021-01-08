Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте в Оберхофе, Россия вне топ-10

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место занял его брат Тарье. Третье место также досталось представителю Норвегии Стурла Хольм Лагрид.

Россияне в 41-й раз подряд остались без пьедестала, лучшим стал Эдуард Латыпов, не попавший в десятку.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.12,0 (1 шт. круг)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 10,8 (0)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 21,6 (0)