Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте в Оберхофе, Россия вне топ-10
17:16
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место занял его брат Тарье. Третье место также досталось представителю Норвегии Стурла Хольм Лагрид.
Россияне в 41-й раз подряд остались без пьедестала, лучшим стал Эдуард Латыпов, не попавший в десятку.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 25.12,0 (1 шт. круг)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 10,8 (0)
3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 21,6 (0)
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