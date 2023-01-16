Бабиков одержал победу в суперспринте на пятом этапе Кубка России по биатлону
Биатлонист Антон Бабиков одержал победу в суперспринте на пятом этапе Кубка России, который проходит в Ярославской области.
31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание 1,4 секунды, 1 промах). Третьим стал Матвей Елисеев (25,1, 1).
Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Мужчины, суперспринт
1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 23.19,9 (3 промаха)
2. Карим Халили (Москва) — отставание 1,4 секунды (1 промах)
3. Матвей Елисеев (Москва) — 25,1 (1)
4. Евгений Емерхонов (Татарстан) — 40,9 (4)
5. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 47,6 (3)
6. Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО) — 53,8 (3)
7. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 1.09,6 (5)
8. Михаил Первушин (Московская область) — 1.15,3 (4)
9. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 1.15,8 (4)
10. Евгений Идинов (Санкт-Петербург) — 1.15,9 (3)