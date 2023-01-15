Башкиров – о победе Бабикова: «У Антона было время отдохнуть и набрать уверенность в своих силах»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров объяснил, почему часть состава его команды пропустила первые гонки пятого этапа Кубка России в Рыбинске.

«Изначально мы планировали сосредоточиться на подготовке к Кубку Содружества и дали возможность спортсменам выборочно участвовать в Кубке России либо полностью, либо частично. Кто-то сразу поехал на Кубок России, как Поварницын, а кто-то чуть позже, как Бабиков», - приводит Metaratings.ru слова Башкирова.

Также он прокомментировал победу Антона Бабикова в масс-старте.

«Стрелковая подготовка в какой-то степени отражает функциональную готовность. После декабря у Антона было время отдохнуть и сделать тяжелую работу. Надеюсь, что ему удалось эффективно отработать и набрать уверенность в своих силах. Сегодняшний результат с чистой стрельбой в сложных погодных условиях это подтвердил. Функциональное состояние также позволило ему довести гонку для победы», - добавил специалист.

Этап Кубка России по биатлону в Рыбинске проходит с 12 по 16 января.