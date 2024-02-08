Энхсайхан из Монголии выиграл юниорский чемпионат Европы впервые в истории страны

Представитель Монголии Энхбат Энхсайхан стал победителем юниорского чемпионата Европы. Турнир проходит в Польше.

21-летний спортсмен выиграл индивидуальную гонку на 15 км. Он прошел дистанцию за 44 минуты 34,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял финн Калле Лоуккаанхухта, отстав от лидера на 1,6 секунды и также не допустив ни одного промаха. Третьим стал эстонец Якоб Кулбин +20 секунд, при двух промахах.

Энхсайхан стал первым представителем Монголии, который завоевал медаль на международном турнире по биатлону.