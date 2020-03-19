Антон Шипулин: «Медицинских масок и не будет, пока их скупают паникеры без надобности»

Бывший биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился мнением о паники в России из-за коронавируса.

— Недавно читал у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что в Свердловской области больше 500 тысяч медицинских масок в аптеках, — написал Шипулин в instagram. — При этом люди из региона сообщают, что нет никаких масок в аптеках. Друзья, так не удивительно, что их нет. Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.