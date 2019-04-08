Антон Шипулин: "Хованцев в этом сезоне слишком много на себя взял"

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин поделился своими впечатлениями от выступления команды в сезоне-2018/19.

– Если смотреть с точки зрения завоеванных на чемпионате мира медалей, то, конечно, я бы оценил сезон положительно, – цитирует rusbiathlon.ru Шипулина. – Саша Логинов здорово проявил себя не только на чемпионате мира, но и по ходу сезона. Серебро Кати Юрловой, бронза мужской эстафетной команды.

– Как вы относитесь к методикам Хованцева?

– Хованцев является прекрасным тренером и специалистом, но на мой взгляд, проблема заключается в том, что в этом сезоне он слишком много на себя взял. Фактически он отвечал и за всю сборную, был старшим тренером мужской команды, отвечал за юниоров. Мне кажется, что если бы он, например, сконцентрировался только на мужской команде, то и ему было бы проще, и результат мог быть лучше.

– Стрельба российских биатлонистов вызывает нарекания. Как это можно исправить? И как вы относитесь к идее привлечь в команду кого-то из тренеров по стрельбе?

– Я всегда считал и продолжаю считать, что сборная России – одна из лидеров мирового биатлона в этом компоненте. Я бы не стал говорить, что в этом сезоне было всё так плохо. Думаю, что в целом стрельбу можно оценить на "хорошо". Что касается привлечения специалистов, то я всегда говорил, что лучший тренер в стране по стрелковой подготовке – Андрей Александрович Гербулов.