Антон Бабиков — о Шипулине: «Стал депутатом? Это его выбор, как я могу его обсуждать?»
16:26
Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором выразил надежду, что Антон Шипулин, избранный депутатом Госдумы, сможет принести пользу.
— Как вы относитесь к тому, что ваш бывший товарищ по команде Антон Шипулин стал депутатом Государственной думы?
— Это его выбор, как я могу его обсуждать? Я знаю, что Антон очень ответственный человек. По крайней мере, в спорте он был именно таким. Хочется верить, что в политике он принесет пользу и, как и в биатлоне, будет стремиться каждый день расти над собой. (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Антона Бабикова читайте в ближайшее время на www.sport-express.ru
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