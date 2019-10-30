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Антон Бабиков — о Шипулине: «Стал депутатом? Это его выбор, как я могу его обсуждать?»

16:26
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Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором выразил надежду, что Антон Шипулин, избранный депутатом Госдумы, сможет принести пользу.

— Как вы относитесь к тому, что ваш бывший товарищ по команде Антон Шипулин стал депутатом Государственной думы?

— Это его выбор, как я могу его обсуждать? Я знаю, что Антон очень ответственный человек. По крайней мере, в спорте он был именно таким. Хочется верить, что в политике он принесет пользу и, как и в биатлоне, будет стремиться каждый день расти над собой. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Антона Бабикова читайте в ближайшее время на www.sport-express.ru

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