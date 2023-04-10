Поварницын заявил, что в мужском биатлоне высокая конкуренция

Чемпион России по биатлону Александр Поварницын рассказал о том, где находил мотивацию в условиях отстранения от международных соревнований.

«Без выступлений на международных соревнованиях уровень российского спорта упадет? Безусловно. Если нет конкуренции или она ограничена искусственно, это на руку никому не идет. Сейчас в мужском биатлоне конкуренция достаточно высокая: три группы, сильные белорусы, региональные спортсмены, которые борются между собой. Благодаря внутренней конкуренции в этом сезоне мы еще не сильно просели. Как сумел сохранить мотивацию? Это именно мое внутреннее. Мне хотелось проявить себя после прошлого сезона, где я был запасным на Олимпиаде. Я начал тот сезон неплохо, но в его середине произошло небольшое выгорание после того, как не получились главные старты. Ставил перед собой цель держать себя на высоком уровне и получать удовольствие от гонок. Для этого нужно постоянно иметь физические кондиции, я к этому шел», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.