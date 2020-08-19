Анфиса Резцова: «Не раз говорила, что готова стать тренером сборной»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» рассказала, что готова работать тренером сборной России по биатлону.

— Не раз говорила, что готова помочь девушкам в лыжной подготовке, — отметила в разговоре с «СЭ» Анфиса Резцова. — Даже визуально вижу у кого какие проблемы. В свое время Ольга Вилухина задавала мне вопрос — почему я не помогаю сборной. Так меня не зовут. Видимо, я кому-то неудобна. Нет — так нет. Я не лезу. У меня есть дочки, которые добиваются многого, работают, трудятся. Они с пеленок не чураются никаких трудностей.

Думаю, что если бы была стабильность в тренерском штабе, наставников бы не меняли каждый год, то меня бы, наверняка, пригласили. Сейчас же идет раздрай, каждый сам по себе, у команды нет общей цели. Возможно, к следующей Олимпиаде СБР захочет пригласить меня. Все-таки за пару лет я бы смогла помочь команде выйти на новый уровень. Своим опытом, профессионализмом. По крайней мере в лыжной подготовке. Не хочу хвалить себя, но я была первопроходцем конькового стиля в российском биатлоне. (Тимур Ганеев)