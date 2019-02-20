Анев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Елисеев - пятый

Болгарский биатлонист Красимир Анев одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Минске. 31-летний спортсмен допустил 1 промах и показал результат 53 минуты 18,1 секунды.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе (отставание - 3,7 секунды), третьим стал норвежец Эннре Стремсхейм (11,1)

Россиянин Матвей Елисеев занял 5-е место (1.29,5), Максим Цветков - 12-е (1.29,5), Дмитрий Малышко - 13-е (2.48,0), Семен Сучилов - 20-е (3.39,5), Антон Бабиков - 43-е (6.02,8), Никита Поршнев - 58-е (7.21,1).

Биатлон

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Красимир Анев (Болгария) - 53.18,1 (1 промах)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - отставание 3,7 (3)

3. Эннре Стремсхейм (Норвегия) - 11,1 (2)

4. Ондржей Моравец (Чехия) - 22,4 (2)

5. Матвей Елисеев (Россия) - 1.29,5 (4)

6. Кароль Домбровский (Литва) - 2.16,5 (2)

12. Максим Цветков (Россия) - 2.45,9 (4)

13. Дмитрий Малышко (Россия) - 2.48,0 (4)

20. Семен Сучилов (Россия) - 3.39,5 (4)

43. Антон Бабиков (Россия) - 6.02,8 (6)

58. Никита Поршнев (Россия) - 7.21,1 (8)

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