Анатолий Карпов: «Может, Фуркад великий по результатам, но в душе он не настоящий спортсмен»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем отношении к знаменитому биатлонисту Мартену Фуркаду.

В прошлом сезоне французский спортсмен неоднократно делал заявления по поводу возвращения в спорт отбывшего дисквалификацию за применение допинга Александра Логинова.

— Список запрещенных препаратов должен быть пересмотрен, — цитируют «Известия» Карпова. — Медицинскому сообществу его нужно более жестко контролировать. Сейчас есть явные перегибы — причем в обе стороны. Приведу пример. Посмотрите на норвежских лыжников, которые принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям от ВАДА. Они рассказывают сказки о своей астме и о том, что лекарства им жизненно необходимы. Любопытные астматики, которые бегают на лыжах на длинные дистанции и становятся чемпионами мира. Не хочу сказать, что система коррумпирована, но она странная и требует реформ.

— Иностранные спортсмены практически не касаются темы терапевтических исключений, зато рьяно критикуют россиян, имеющих положительные допинг-пробы.

— Меня это удивляет. Все набросились на биатлониста Александра Логинова. Ладно Себастьян Самуэльссон, который только и делает, что говорит о допинге в российском спорте, но меня очень удивили высказывания Мартена Фуркада. Если бы что-то подобное случилось с шахматистом, то коллеги бы его только поддержали и посочувствовали. А когда Фуркад выступает с такими резкими заявлениями, не жмет руку... Может, он великий по результатам, но в душе он не настоящий спортсмен.