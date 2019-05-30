Анатолий Хованцев: "В прошлом году отпускали спортсменов на самоподготовку - из-за этого два сильнейших юниора не смогли отобраться на ЧМ"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги первого подготовительного сбора команды в Белокурихе.

- У тех членов сборной, кто отсутствовал на сборе, были объективные причины, которые, кстати, не помешали им проходить необходимую на этом этапе подготовку, - приводит слова Хованцева официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). - В целом же я, конечно за то, чтобы спортсмены проходили подготовку в команде.

В прошлом году у нас была практика – когда мы отпускали спортсменов на самоподготовку - но это привело к тому, что два сильнейших юниора не смогли отобраться на чемпионат мира. Здесь восстановительный сбор прошел как положено. Спортсменам очень нравится питание, выбор блюд, шведская линия – она ничем не хуже, чем за рубежом! Хорошая трасса, которая подходит для втягивающих тренировок, отличный воздух.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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