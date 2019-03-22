Анатолий Хованцев: "Логинову нужно стрелять на ноль, чтобы сохранить вторую позицию в тотале"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов должен демонстрировать чистую стрельбу, чтобы остаться на втором месте в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней спринтерской гонке 27-летний спортсмен допустил один промах на лежке и занял 9-е место.

- Нам осталось дождаться двух гонок, и определится судьба второго места, на которое претендует Логинов, Кантен Фийон Майе и Симон Дестье, - сказал Хованцев в интервью Калашников Media. - Сегодня нужно было стрелять на ноль Александру, чтобы сохранить позицию. Я думаю, сейчас в очках они находятся рядом.

Логинов занимает 2-е место в зачете Кубка мира. Его преимущество над Фийон Майе, находящемся на третьей строчке, составляет 19 очков.

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