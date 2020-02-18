Александр Тихонов: «Хотел бы видеть Драчева за решеткой»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о женской индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Победила итальянка Доротея Вирер. Лучшая из наших девушек — Екатерина Юрлова-Перхт — 13-я.

— Александр Иванович, как вам женская «индивидуалка»?

— За Вирер мы с женой болеем еще с юниоров. Поэтому сегодня очень довольны. А наши девочки — перегружены. Абсолютно неправильная подготовка, особенно на последнем этапе. Из года в год об этом говорим, но повлиять ни на что не можем.

— Гонку вы смотрели на бирже рядом с главой СБР Владимиром Драчевым. Разговаривали?

— Я с ним не разговариваю. Вообще хотел бы видеть его за решеткой. Почитайте газеты, посмотрите, что он натворил, когда руководил Всеволожским районом.

— А кого вы бы хотели видеть на месте Драчева?

— Понятия не имею. Я теперь житель Белоруссии. (Владимир Иванов)

«Логинова кинули. А я его поддерживал». Жесткое выступление Тихонова