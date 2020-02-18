Александр Тихонов: «Хотел бы видеть Драчева за решеткой»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о женской индивидуальной гонке на чемпионате мира.
Победила итальянка Доротея Вирер. Лучшая из наших девушек — Екатерина Юрлова-Перхт — 13-я.
— Александр Иванович, как вам женская «индивидуалка»?
— За Вирер мы с женой болеем еще с юниоров. Поэтому сегодня очень довольны. А наши девочки — перегружены. Абсолютно неправильная подготовка, особенно на последнем этапе. Из года в год об этом говорим, но повлиять ни на что не можем.
— Гонку вы смотрели на бирже рядом с главой СБР Владимиром Драчевым. Разговаривали?
— Я с ним не разговариваю. Вообще хотел бы видеть его за решеткой. Почитайте газеты, посмотрите, что он натворил, когда руководил Всеволожским районом.
— А кого вы бы хотели видеть на месте Драчева?
— Понятия не имею. Я теперь житель Белоруссии. (Владимир Иванов)
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