Александр Логинов: «Нужно немного отдохнуть головой»

Российский биатлонист Александр Логинов после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявил, что ему нужно немного отдохнуть головой перед следующими стартами. Россияне заняли четвертое место.

— Концентрация была. Ветровые условия очень тяжелые, где-то пытался удержать последний выстрел и поторопился, — сказал Логинов в эфире канала «Матч ТВ». — Поторопился убежать. При выходе с первого рубежа был просвет 5-7 метров. Швед хотел догнать итальянца, а я не мог такую скорость подхватить, я догнал его ко второму рубежу уже. Надо подрегулировать тренировочный процесс, чтобы поддержать форму.

Хорошо, что есть завтрашний день. Я планирую тренироваться. В Австрии будет пять дней до гонки. Головой отдохнуть надо немного.

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