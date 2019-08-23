Александр Логинов: «Мы не требуем денег от СБР. Просим хотя бы оставить то, что было»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с его контрактом с СБР. Ранее стало известно, что лидер сборной России недоволен условиями соглашения и отказывается его подписывать.

— Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые, — цитирует sports.ru Логинова. — С удивлением узнал из прессы, что получаю премиальные от СБР. 1,6 миллиона, которые озвучивались, — это все фантазии. Таких денег мне никто не платил. Более того — не обещал.

Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП.

Но главное — диалог. Который был, например, с прежним руководством СБР. Мы просим оставить хотя бы то, что было.

— А что было?

— Одно место для личных спонсоров на винтовке — если точнее, на ложе на цевье впереди. Мы не просим второе место или дополнительные условия. У меня, например, есть спонсор, который поддерживает меня 6-7 лет.

Ко мне обращаются другие спонсоры, спрашивают про рекламные места, но мне им нечего ответить. Потому что не понимаю, что могу им предложить. У нас есть 450 квадратных сантиметров на экипировке — там можно разместить 9 спонсоров. СБР уверяет, что все 9 у них есть.