Александр Касперович: «Проблемы Логинова потихоньку уходят»

Тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал о состоянии биатлониста. На этапе в Хохфильцене он стал третьим в спринте и вторым в гонке преследования.

— Я стараюсь поддержать Александра психологически и решать с ним рабочие моменты, — цитирует Касперовича News.ru. — В начале сезона у него были проблемы, но они потихоньку уходят. Спортсмен приходит в то состояние, в котором он должен быть. Самый основной старт — это чемпионат мира. К нему надо подойти в боеспособном состоянии. Саша вступил в борьбу за Кубок мира, а там как карта ляжет.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты