Адвокат Логинова считает, что дело против Александра закроют, если в нем не появится новых доказательств

Адвокат российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича Йоханн Цеггелер считает, что возбужденное против его клиентов в Италии уголовное дело будет закрыто после завершения расследования, если в нем не появится новых доказательств.

— Дело до сих пор открыто, думаю, изъятые предметы (смартфоны, ноутбук и пр.) будут проанализированы. Но прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий, — цитирует ТАСС Цёггелера. — Пока нет никаких доказательств, я уверен, что дело будет закрыто после следствия (дознания). Но нам нужно набраться терпения.

22 февраля во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. После этого спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.