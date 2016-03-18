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18 марта 2016, 17:27

Дмитрий Губерниев: "Слепов может выступать на эстраде"

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил интервью, которое Алексей Слепов дал "Матч ТВ" после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Вместо того чтобы отвечать на вопросы журналиста канала, спортсмен выдал краткий пересказ гонки в своем исполнении.

– После завершения спортивной карьеры Слепов может на эстраде выступать, – сказал в эфире "Матч ТВ" Губерниев. – И сделает это совершенно блестяще. Тут я совсем не лукавлю. И вообще он – находка для журналиста.

Слепов рассказал всю "правду" о гонке

Алексей Слепов
Дмитрий Губерниев
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