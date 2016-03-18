Дмитрий Губерниев: "Слепов может выступать на эстраде"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил интервью, которое Алексей Слепов дал "Матч ТВ" после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Вместо того чтобы отвечать на вопросы журналиста канала, спортсмен выдал краткий пересказ гонки в своем исполнении.

– После завершения спортивной карьеры Слепов может на эстраде выступать, – сказал в эфире "Матч ТВ" Губерниев. – И сделает это совершенно блестяще. Тут я совсем не лукавлю. И вообще он – находка для журналиста.

Слепов рассказал всю "правду" о гонке