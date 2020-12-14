«Нельзя менять тренеров как перчатки. Надеюсь, Каминскому и Шашилову дадут поработать»

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров — о главной проблеме отечественного биатлона, отсутствии норвежцев на этапах КМ по лыжным гонках и интервью Резцовой.

В отсутствии норвежцев, финнов и шведов Александр Большунов предсказуемо был главным фаворитом двух гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Правда, в индивидуальном спринте четырехкратного призера Олимпийских игр обошел итальянец Федерико Пеллегрино. Большунов отыгрался на следующий день, уверенно выиграв интервальную гонку. На полминуты от него отстал Андрей Мельниченко, третьим стал также представитель России Артем Мальцев. Порадовали и наши девушки: Наталья Непряева стала третьей в спринте, а Юлия Ступак завоевала серебро в гонке на 10 км свободным стилем. Но успехи лыжников не смогли поддержать биатлонисты, продлившие свою безмедальную серию до 33-х гонок. Это новый антирекорд. Итоги этапов в Давосе и Хохфильцене подвел олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, поработавший тренером сборных России по лыжным гонкам и по биатлону.

Если Устюгов не восстановится к «Тур де Ски», то должен быть хорошо готов к ЧМ

— Без скандинавов этапы Кубок мира по лыжным гонкам потеряли зрелищность?

— В какой-то степени да, но ценность побед наших спортсменов не упала. Даже если бы приехали норвежцы, шведы и финны, российские лыжники в любом случае бы боролись за медали, работали бы на максимуме. Думаю, что сейчас те же норвежцы серьезно задумаются, правильно ли они поступили. Мне кажется, что Клебо и его партнеры кусают локти, что их федерация решила не ехать на предновогодние этапы. Все-таки норвежская делегация продолжает выступать на этапах Кубка мира по биатлону, лыжному двоеборью и прыжках с трамплина. Плюс мотив лыжников отказаться от международных стартов лично мне не совсем понятен (официально решение пропустить ближайшие этапы КМ скандинавские сборные объясняют тем, что в Руке два дня на стадионе находился российский двоеборец Эрнест Яхин, зараженный коронавирусом. — «СЭ»).

— Если норвежцы не приедут на «Тур де Ски», то Александр Большунов выиграет в одну калитку?

— Скорее всего, так и будет, но хотелось бы, чтобы Саша и другие наши лыжники соревновались с сильнейшими. Думаю, что FIS и норвежская федерация лыжных гонок найдут компромисс, придут к единому мнению. Поверьте, норвежцам тоже не интересно соревноваться между собой. Клебо уже пожаловался, что скучает без Кубка мира, сейчас и другие члены сборной Норвегии должны последовать его примеру. Все-таки для них это и заработок, и престиж. Для чего они пахали всю предсезонку? Наверное, не для того, чтобы сидеть дома.

— Сергей Устюгов никак не может восстановиться после перенесенного коронавируса. На ваш взгляд, мы можем ждать его возвращения на «Тур де Ски»?

— Я не знаю, в каком он состоянии, но будем надеяться на лучшее. Видимо, для него коронавирус прошел в тяжелой форме. Если он не успеет набрать форму на «Тур де Ски», то к чемпионату мира он точно должен подготовиться и выступить достойно. Для Сергея самое главное прийти в себя, психологически настроиться, провести хорошие сборы, начать соревноваться. На том же Кубке России. Без стартов не набрать форму, обязательно нужна соревновательная практика. Даже если он начнет проигрывать на внутренних стартах — в этом нет ничего страшного. Главное, вспомнить соревновательный процесс, психологически прийти в себя. Все-таки он был на самом высоком уровне. И топ-спортсмены должны уметь уйти на дно и постепенно выбираться оттуда. Если удастся, то будет здорово. Я надеюсь, что он найдет в себе силы, чтобы выйти из этой ситуации.

Разделение на группы дало мощный толчок для развития сборной

— Кого бы выделили из мужской команды, помимо Большунова?

— Сейчас очень хорош Мельниченко. Молодец парень, растет. Видно, что у Андрея очень высокая мотивация соревноваться. Если говорить в целом, то команда у нас очень сплоченная и сильная. Разделение на группы дало мощный толчок для развития. Все ребята проходят через жесткую внутреннюю конкуренцию, чтобы отобраться в команду. Посмотрите, тот же Андрей Ларьков не может пробиться в сборную, а участвует в Кубке России. Такой высокий уровень конкуренции и приводит к отличным результатам.

— У девушек в этом сезоне не только Наталья Непряева борется за медали. Дело тоже в конкуренции?

— Думаю, что да. Отлично вернулась в команду Юлия Ступак (Белорукова), которая после декрета сразу же включилась в борьбу за медали. Татьяна Сорина идет второй в общем зачете. Подбирается очень хорошая эстафетная команда на чемпионат мира. Надеюсь, что будет медаль. Видно, что лыжные гонки в России находятся на подъеме.

— Чего не скажешь про биатлон, где наша безмедальная серия на этапах Кубка мира достигла уже 33 гонок.

— Проблемы в биатлоне, на мой взгляд, лежат на поверхности. В сборной каждый год меняются тренеры. То один придет со своей методикой, то другой. А спортсмены не успевают привыкнуть к одному тренерскому плану, но уже на следующий год начинают работать по новой схеме. Понятно, что тренеры допускают ошибки, но надо дать им возможность выстроить свой тренировочный процесс. В мире нет таких специалистов, которые могут дать результат здесь и сейчас. Так что надеюсь, Каминскому и Шашилову дадут поработать как минимум до Олимпийских игр — 2022. Только потом будут делаться какие-то выводы. Нельзя менять тренеров как перчатки. Год поработал, выкинули, взяли других.

— Если продолжатся такие результаты, то весной вновь может быть вновь тренерская рокировка...

— Я призываю не драматизировать ситуацию. Видно, что обе команды прибавляют от этапа к этапу. Думаю, что результаты скоро придут. А что касается медалей, то мы были очень близки к ней в мужской эстафете. Увы, Сашу Логинова подвела стрельба, но это биатлон. Попадет на более важном старте.

В словах Резцовой был явный перебор

— Вы долго работали с Юрием Каминским в спринтерской группе сборной России по лыжных гонках. Как думаете, он способен вывести биатлонную сборную на новый уровень?

— Верю в Юрия Михайловича. С таким огромным опытом он видит конечную цель и постепенно подводить к ней своих подопечных. Но, возможно, мы не увидим качественного прорыва в этом сезоне. Понятно, что у нас все требуют быстрого результата, но надо дать тренеру время. Видно, что оживает Бабиков, что-то начинает получаться у Латыпова.

— У девушек команда работает больше на перспективу?

— Мне нравится Ирина Казакевич. В прошлом году большие надежды подавала Кристина Резцова. Так что таланты у нас появляются. Надо их собрать всех вместе, сформировать хорошую команду с хорошей конкуренцией.

— Мама Кристины Анфиса Резцова на прошлой неделе дала резонансное интервью Sports.ru. Как вы на него отреагировали?

— Не хотел бы обсуждать эту тему. Хотелось бы только дать совет вашим коллегам. Если ты видишь, что человек говорит на эмоциях и в его ответах есть явный перебор, то надо несколько раз подумать прежде, чем это выпускать. Понятно, что хочется создать ажиотаж, но есть и другая сторона медали. Что будет с тем человеком, кто вам все это сказал? Думаю, что Анфиса Анатольевна серьезно понервничала в эти дни. А возраст у нашего поколения уже солидный.

— А что вы думаете о словах трехкратной олимпийской чемпионки о кровяном допинге, который повсеместно использовался в советской сборной?

— Я не согласен с ее словами. Дальше бы не хотелось развивать этот разговор.