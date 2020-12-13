Русский фурор! Россияне «порюкзачили» друг за другом и взяли весь подиум на лыжном Кубке мира

Ожидаемый успех нашей мужской команды в отсутствие норвежцев.

Лыжные гонки. Кубок мира. 2-й этап. Давос

Мужчины. Интервальная гонка, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.46,4

2. Андрей Мельниченко (Россия) — отставание 32,2

3. Артем Мальцев (Россия) — 39,5

4. Иван Якимушкин (Россия) — 46,1

5. Франческо де Фабиани (Италия) — 49,8

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 56,9...

9. Денис Спицов (Россия) — 1.01,0

10. Алексей Червоткин (Россия) — 1.01,6

Кубок мира по лыжам прошел проверку на прочность массовым снятием норвежцев, шведов и финнов. Четыре гонки в Давосе выиграли представители трех разных стран, в медалях — еще две. Этап не стал междусобойчиком сборной России. Исключением оказалась разве что 15-километровая «разделка» коньком у мужчин, но три предыдущие гонки россияне вообще не могли выиграть, оставаясь то вторыми, то третьими.

Большунов сражался с итальянцем Пеллегрино, но тот пришел к финишу первым ? pic.twitter.com/2RQcHWe28V — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 12, 2020

Конечно, без Клебо и Ко скучновато. Тишину на трибунах в самом высокогорном городе Европы (включая Россию) разбавляли подбадриваниями диктор, персонал команд и рок-музыка из динамиков. Большунов катал на санках Пеллегрино. Но в разреженном альпийском воздухе витало ощущение, что приехали не все лучшие. Несильно меньше участников в гонках, например, было на параллельно проходящем в Вершине Теи в Хакасии этапе Кубка России. Зато FIS расширила географию — на смену норвежцам подтянулись таец, бразилец и пара греков.

Американская мечта

Но и в группе лидеров было интересно. В спринте силовую дуэль у Большунова выиграл Пеллегрино, а у женщин восходит 32-летняя американская звезда Рози Бреннан. Она на несколько лет выпадала из сборной, кочевала по местам в четвертом десятке, в прошлом году была 17-й в общем зачете — и вот выстрелила. Лидер Кубка мира, когда, казалось, можно завершать карьеру. Это ли не чудо?

Тут бы впору взять пример со шведских журналистов, сделать подозревающий взгляд и вопросить: «А не допинг ли это?» — но лучше просто признаем характер Рози и профессиональную летнюю подготовку. А готовилась она на Аляске. Могла бы быть россиянкой...

Последний старт завершился в Давосе в воскресенье днем. После трех гонок в отсутствие скандинавов сборная России так и не могла взять золото, и Александр Большунов должен был это исправить. А если не он — то кто-то из партнеров, стартовавших в районе 50-го номера. Россияне выбрали гонку по прикатанному снегу, многие конкуренты — французы и швейцарцы — стартовали раньше.

Большунов привез партнерам полминуты

В итоге россияне без проблем взяли первые четыре места. Очень кстати оказалась жеребьевка — если раньше мы обвиняли в «рюкзачестве» норвежцев, то теперь применили схожий арсенал. Большунов быстро догнал Червоткина и прошел значительную часть дистанции с партнером по группе на плечах. Якимушкин встретил на лыжне Мельниченко, который к тому времени откатал на круг больше, и они вместе отправились в погоню за Большуновым — каждый в свою.

В швейцарской сборной прежде всего интересовали секунды Дарио Колоньи, но в родных горах он к концу 15-километровки поймал закисление и в итоге стал лишь 14-м. К сожалению, в Давосе так и не появился новоявленный швейцарец Илья Черноусов, призер Сочи-2014. Его ожидают теперь на чемпионате мира в Оберстдорфе. Главным соперником россиян стал итальянец Франческо де Фабиани, который стартовал позже всех. Но занял он пятое место в 50 секундах от победителя.

Которым ожидаемо стал Большунов. Россияне провели гонку ровно и уверенно, Александр прошел каждую треть дистанции в одном темпе, около 10.55, без рывков и спадов. Преследовал его Мельниченко, но отрыв от Андрея стабильно рос и в итоге составил 32 секунды. Артем Мальцев проиграл 39,5, Иван Якимушкин — 46. После финиша россияне посмеивались и обсуждали свой победный покер: «Все нормально, если не один, так другой бы победил». Это первый русский подиум на Кубке мира в году, последний был 31 декабря 2019-го на «Тур де Ски» в Тоблахе, когда в той же 15-километровке «коньком» медали взяли Сергей Устюгов, Якимушкин и Большунов.

Большунов, разумеется, отбирает после этапа в Давосе желтую майку лидера Кубка мира у Клебо. Татьяна Сорина остается второй у женщин — она обогнала Терезу Йохауг. А FIS может выдохнуть — этап завершен и больше российских подиумов на нем не будет. По крайней мере, до следующего городского этапа в Дрездене, но доедут ли до него все — большой вопрос. Да и в программе — только спринты, личный и командный. А дальше — Новый год и «Тур де Ски», в котором как минимум шведы и финны уже согласились участвовать. Норвежцев ждем и мы, и FIS.