Биатлон
Кубок мира
Статьи
Общий зачет Календарь Новости Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:30

«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру

Павел Буров
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press
1/3
Этап Кубка мира в Холменколлене станет прощальным для потерявшей мотивацию Марты Ольсбу Ройселанн.

14 марта стало известно о том, что этап Кубка мира в норвежском Холменколлене станет для Марты Ольсбу Ройселанн последним. Рекордсменка по числу золотых медалей (13) на чемпионатах мира по биатлону утратила мотивацию и решила иначе расставить свои приоритеты.

Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой в&nbsp;масс-старте на&nbsp;чемпионате мира. Юрлову снова подвела стрельба на стойке. А у Ройселанн — пять золотых

Превзошла Нойнер и Бергер

«Мне будет не хватать биатлонной семьи и жизни, которой я жила последние 15 лет. Я всегда отдавала приоритет тяжелой спортивной жизни и экстриму, и оно того стоило во многих смыслах. Но в этой погоне за целями и мечтами у меня больше нет мотивации. Теперь я хочу расставить приоритеты по-другому. И думаю, что мое тело это оценит», — передает слова спортсменки сайт Норвежской ассоциации биатлона.

За свою карьеру 32-летняя биатлонистка смогла отметиться многими достижениями. Семь олимпийских медалей, включая три золотые, 13 побед на ЧМ, обладательница Большого хрустального глобуса — таким послужным списком мало кто может похвастать.

Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press

Ольсбу Ройселанн давно известна биатлонным болельщикам. Норвежка провела несколько лет на высочайшем уровне: последние четыре сезона не выпадала из топ-5 общего зачета. Но по-настоящему феерила Марта на ЧМ в Антхольце, который проходил в сезоне-2019/20. На этом турнире биатлонистка превзошла достижение сразу трех великих спортсменок — Туры Бергер, Мари Дорен-Абер и Лауры Дальмайер. Ольсбу Ройселанн удалось завоевать медали во всех гонках того чемпионата. Да, в программе чемпионатов мира стало больше гонок, добавилась одиночная смешанная эстафета. Но это нисколько не умаляет достижений норвежки. Она стала первой биатлонисткой в мире, кто добился такого результата.

22 декабря. Нове-Место. Марта Ольсбу. Ольсбу оформила дубль, Старых промахнулась шесть раз

Уже в этом сезоне норвежке удалось по титулам обойти великую Магдалену Нойнер. На чемпионате мира в Оберхофе Марта забрала в свою копилку наград еще два золота ЧМ. Это позволило еще раз вписать свое имя в историю. До такого общего количества золотых медалей на чемпионатах мира (13 побед) не дотягивался еще никто. У Нойнер 12 золотых медалей чемпионатов мира. Правда, если у Ольсбу Ройселанн личного золота всего два, то у Магдалены Нойнер целых шесть личных побед.

На Олимпиадах Марта тоже добилась немалых высот. На своих первых Играх в 2018-м норвежка взяла сразу две медали: серебро в спринте и смешанной эстафете. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине расклад был уже совсем иной. Олсьбу Ройселанн на Олимпиаде выступала в качестве фаворита. И оправдала этот статус: ей удалось завоевать сразу пять наград. До медалей норвежки не дотянулись лишь в эстафете. Сама же биатлонистка завоевала две личные золотые медали, прибавив к ним одну за смешанную эстафету.

Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Global Look Press

Зажглась в России и засияла на долгие годы

Свою взрослую карьеру Марта, тогда еще Ольсбу, начала в далеком 2012 году, когда ей удалось выступить только в одной дисциплине — индивидуальной гонке Эстерсунда. Затем последовало несколько гонок сезона-2013/14, в которых спортсменка занимала достаточно скромные места, которые не всегда даже позволяли получить очки. Первый подиум пришел к норвежке лишь в следующем сезоне — в первой же одиночной смешанной эстафете.

Заехать в призы в личной гонке Марте удастся только в сезоне-2015/16. Тогда этапы Кубка мира еще проводились в России, а биатлонный календарь как раз завершался гонками в Ханты-Мансийске. Именно там норвежка и взошла на третью ступень пьедестала в спринтерской гонке, выиграв первую личную награду во взрослой карьере. Сейчас на счету биатлонистки 43 медали в личных гонках.

Тириль Экхофф и&nbsp;Марта Олсбю-Ройселанн. В сборной Норвегии — хаос. У Экхофф бессонница, а Ройселанн страдает от лишая

Ольсбу Ройселанн осталось пробежать лишь три гонки. 16 марта в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира этого сезона. Биатлонистка сможет пополнить свою копилку наград еще тремя личными медалями — в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Если говорить о том, как Марта уходит из большого спорта, то делает она это очень достойно. Пропустив первую половину сезона, спортсменка вернулась на высокий уровень, завоевала три медали чемпионата мира и даже одержала две личные победы. Завершение карьеры дома станет настоящим праздником как для самой спортсменки, так и для ее болельщиков.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Магдалена Нойнер
Марта Ольсбу Ройселанн
1
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянцы зажгли на Кубке мира в Эстерсунде. Не одним норвежцам брать медали
Новости
RSS RSS
Все новости