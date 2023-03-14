Норвежская биатлонистка Ройселанн завершит карьеру по окончании сезона

Действующая обладательница большого Хрустального глобуса Марта Ольсбу Ройселанн завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает NRK.

По данным источника, гонки домашнего этапа Кубка мира в Холменколлене станут для 32-летней спортсменки прощальными. Официально об уходе может быть объявлено уже во вторник на пресс-конференции Норвежской ассоциации биатлона.

На Олимпиаде-2022 в Пекине биатлонистка выиграла три золотые медали. На ее счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира — это рекорд для женского биатлона.

В сезоне-2021/22 Кубка мира Ройселанн завоевала Большой хрустальный глобус. Всего в ее активе 19 личных побед, 7 серебряных и 19 бронзовых медалей.