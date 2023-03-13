Итальянцы зажгли на Кубке мира в Эстерсунде. Не одним норвежцам брать медали

Вирер вынесла всех в личных гонках, Виттоцци забрала малый глобус в индивидуалках, Джакомель впервые заехал в призы.

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 25,5 (0)

3. Дениз Херман-Вик (Германия) — 1.38,8 (1)

Масс-старт

1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) — 6,3 (0)

3. Жюли Симон (Франция) — 11,1 (1)

Эстафета

1. Норвегия — 1.08.00,7

2. Франция — 15,2

3. Германия — 27,2

4. Италия — 49,0

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Бенедикт Долль (Германия) — 48.43,4 (0)

2. Томмазо Джакомель (Италия) — 1.09,1 (1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 1.11,5 (1)

Масс-старт

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 35.17,0 (0)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — 9,1 (1)

3. Эрик Перрот (Франция) — 12,3 (1)

Эстафета

1. Норвегия 1:09.12,4

2. Франция — 22,5

3. Германия — 37,4...

8. Италия — 2.07,3

В шведском Эстерсунде состоялся восьмой этап кубка мира по биатлону сезона 22/23. Предпоследний биатлонный старт сезона вряд ли обещал много сенсаций. У мужчин борьба за кубок мира уже решена, у женщин помешать Жюли Симон, скорее всего, никто тоже не сможет. Эльвира Эберг, пропустившая прошлый этап из-за болезни, потеряла шансы на первую строчку в общем зачете.

Но первая же гонка Эстерсунда преподнесла приятный сюрприз болельщикам сборной Италии. В биатлонной классике — индивидуальной гонке — итальянки сумели занять два первых места. Все девушки этой сборной попали в очки. Такой успех в итальянском биатлоне случился впервые: такого ранее еще не было. Благодаря превосходной стрельбе и хорошему ходу Вирер и Витоцци удалось занять первое и второе места.

Лиза Виттоцци. Фото AFP

Виттоцци — мультимедалистка индивидуалок

После нескольких неудачных сезонов наконец-то возродилась Лиза Виттоцци. После блестящего сезона, где как раз итальянки и боролись за большой хрустальный глобус, Лиза столкнулась с психологическими проблемами. После своего поражения итальянка на несколько сезонов потеряла и стрельбу, и ход. Вернуться удалось лишь в 2022-м, когда Витоцци с самого начала сезона заявила о себе, начав год с подиума в индивидуальной гонке Контиолахти.

Кажется, что 15-километровка — самая успешная гонка для чемпионки мира из Италии. В этом сезоне Виттоцци ни разу не оказалась за пределами подиума в этой дисциплине. На чемпионате мира Лиза вообще заехала в тройку и стала бронзовым призером. За весь сезон спортсменке удалось стать обладателем медалей индивидуальных гонок: бронза Контиолахти и Оберхофа, серебро Эстерсунда и золото Рупольдинга.

Стартовав в Эстерсунде в красном бипе лидера зачета индивидуальных гонок, Лиза лишь подтвердила свое звание лучшей в этой дисциплине. Итальянка стала второй вслед за своей соотечественницей и увезла с собой МХГ в программе индивидуальных гонок.

«Какое командное выступление! Здорово наконец-то разделить подиум с Доротеей. И я очень горда привезти домой Глобус в индивидуальных гонках», -- поделилась эмоциями спортсменка в своих социальных сетях.

Итальянка проводит чуть ли не лучший для себя сезон. Лизе удалось одержать личную победу, пощеголять в нескольких гонках в желтой майке лидера, стать неоднократным призером чемпионата мира и выиграть эстафету в составе женской итальянской команды на этом же ЧМ. Очевидно, что на этих достижениях биатлониста останавливаться не собирается. Сейчас Виттоцци занимает третью позицию в тотале, до сих пор сохраняет шансы побороться за БХГ.

Томмазо Джакомель. Фото AFP

Джакомель не отстает от соотечественниц

Томмазо Джакомель — итальянский биатлонист, который ярко проявил себя только в этом сезоне. Раньше его можно было заметить лишь в эстафетах, где он мелькал на некоторых этапах. В этом сезоне 22-летний биатлонист стал вплотную подбираться к подиуму. Сейчас Джакомель идет десятым в общем зачете, возглавив борьбу за звание лучшего молодого спортсмена сезона. В командных гонках Томмазо уже попадал на подиум. Вспомнить даже чемпионат мира в Оберхове, где Джакомель совместно с Виттоцци выиграл бронзу в одиночной смешанной эстафете.

Личный подиум биатлониста в этом сезоне назревал. Несколько попаданий в топ-6 говорили сами за себя. На этапе кубка мира в Эстерсунде все сложилось более чем благоприятно. Лидеры сезона индивидуалку пропускали: сразу у трех норвежских биатлонистов обнаружился положительный тест на ковид. Не факт, что они бы смогли выбить Томмазо с подиума, но и их отсутствие сказалось значительно. Уж слишком стабильны в этом сезоне братья Бё и Лагрейд: свое бы они точно не упустили.

В таких условиях итальянец впервые в своей карьере заехал на пьедестал. В индивидуальной гонке Джакомель занял второе место. Спортсмен допустил один промах, проиграв лидеру больше минуты. Даже с идеальной стрельбой биатлонист не поднялся бы выше второго места. Своим подиумом Томмазо удалось порадовать итальянских болельщиков еще больше. 9 марта спортсмены устроили своим зрителям настоящий праздник, собрав такой комплект наград.

Доротея Вирер. Фото AFP

Вирер правит, и не стесняется

Именно такими словами болельщики встретили победу Доро в масс-старте. Итальянке удалось с превосходной стрельбой занять первое место в последней гонке этапа. Вслед за Вирер расположились две француженки: Лу Жанмонно и Жюли Симон.

Таким образом, четырехкратная чемпионка мира сделала дубль в Эстерсунде, выиграв обе личные гонки. На всех стартах итальянка продемонстрировала чистую стрельбу и уверенный ход. Сейчас Вирер идет второй в тотале, отставая от Симон на 144 очка. В теории, она еще может отыграть это отставание, но вряд ли француженка отдаст свою победу в общем зачете.

Итальянская спортсменка сохраняет возможность выиграть малый хрустальный глобус в программе спринтерских гонок, где она отстает от лидера — немки Херман-Вик на 14 очков. Перед последним этапом сезона интрига еще остается. И одна из главных причин этой интриги — Доротея Вирер.

До конца сезона остался единственный этап в норвежском Холменколлене. У мужчин интриги нет никакой. Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет еще до своего пропуска шведского этапа. У женщин ситуация немного иная: борьба за БХГ возможна, однако шансы всех преследовательниц лидера крайне малы. Основная интрига будет крутиться вокруг зачета спринтерских гонок у биатлонисток.

Девятый этап Кубка мира будет проходить с 16 по 19 марта. В программе запланированы по три личные гонки: спринт, гонка преследования и масс-старт. МХГ в зачете масс-стартов уверенно заберет Жюли Симон. У мужчин борьба развяжется между Дале и Кристиансеном. Эльвира Эберг может побороться за малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования. От Симон ее отделяют 23 очка. При успешном выступлении в спринте, а затем и гонке преследования, шведка может рассчитывать на МХГ в пасьюте.

Павел Буров