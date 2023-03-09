Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?

Сейчас в биатлоне у норвежца вообще нет конкурентов.

Йоханнес Бе просто уничтожает всех соперников этой зимой. Превосходство норвежца привело к логическому исходу — досрочной победе в общем зачете Кубка мира. Свой четвертый Большой хрустальный глобус в карьере он завоевал чересчур просто — за два полных этапа до конца сезона.

Идеальный сезон

Старт сезона не сулил Йоханнесу такой легкой прогулки по Кубку мира. В индивидуальной гонке, которая открывала розыгрыш, он занял лишь 12-е место, допустив четыре промаха и отстав от лидера на почти две с половиной минуты. Победу тогда праздновал швед Мартин Пансилуома.

В результате та гонка окажется уникальной для текущего сезона. Дальше норвежцы не отдавали никому первую строчку пьедестала в мужских личных гонках. Шведский гимн вновь заиграл на биатлонном стадионе лишь в конце чемпионата мира, когда в масс-старте выиграл Себастьян Самуэльссон. Просто представьте, с 29 ноября 2022 года, когда прошла индивидуальная гонка на первом этапе, до 19 февраля 2023-го, в финальный день ЧМ, абсолютно во всех личных гонках у парней побеждали исключительно норвежские биатлонисты.

Естественно, самый существенный вклад в золотую копилку Норвегии внес Бе-младший. Индивидуалка в Контиолахти — это единственная гонка в сезоне, в которой Йоханнес не добрался до медали. Серия норвежца составляет 19 подиумов подряд. Он обошел по этому показателю француза Мартена Фуркада, у которого было 18.

Последнюю на сегодняшний день победу на Кубке мира Бе одержал в пасьюте на этапе в Нове-Место. Перед гонкой он и брат Тарьей узнали о том, что их тесты на ковид оказались положительными. Но оба посчитали, что медали и призовые важнее, и вышли на старт. Таким образом, Йоханнес взял свое 16-е золото, что позволило ему повторить свой же рекорд: 16 побед у младшего Бе было в сезоне-18/19.

После Нове-Место ковидные братья все-таки отправились домой в Норвегию, решив пропустить индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде. Однако к воскресенью, когда пройдут масс-старты, Бе планируют долететь до Швеции. Поэтому рекорд по количеству побед за сезон Йоханнес может побить уже на текущей неделе. Если не получится, то есть еще три личные гонки на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.

Можно сказать, что Бе завоевал Большой глобус досрочно, потому что перед этапом в Нове-Место подхватил ковид его главный преследователь Стурла Холм Лагрейд. Но, по большому счету, реальным преследователем для Йоханнеса он в этом сезоне не был. Слишком гигантская разница между двумя норвежцами. А если бы в зачет Кубка мира шли результаты на чемпионате мира, как это было в предыдущие годы, то досрочная победа оформилась бы еще до этапа в Нове-Место.

Фото Global Look Press

Йоханнес и лыжные гонки

Главная сила Йоханнеса — мощный лыжный ход. Приблизиться к нему в этом компоненте сейчас не получается ни у кого. Бе-младший легко выигрывал гонки, будучи далеко не всегда идеальным на рубежах. Промахи в стрельбе неизменно отыгрывались ногами. Подобное превосходство стало вызывать у многих вопрос: а как бы Йоханнес в своем текущем состоянии смотрелся в лыжных гонках?

«Он невероятно быстр, было бы интересно увидеть его в лыжных гонках. Думаю, что там он был бы в топе. Любопытно посмотреть на это, но не думаю, что он уж очень хочет попробовать», — говорил Уле-Эйнар Бьорндален в интервью VG.

Бьорндален знает, о чем говорит. Когда в свое время норвежец имел похожее преимущество в биатлоне, то периодически пробовал свои силы на Кубке мира по лыжным гонкам. На его счету в этом виде спорта три личных подиума и три командных.

Нынешнее поколение норвежских лыжников рады принять Йоханнеса к себе. Ханс Кристер Холунд даже не против отдать биатлонисту свое место в сборной: «Я почти готов отказаться от своего места на Кубке мира только ради того, чтобы увидеть, насколько он хорош. Думаю, это было бы классным состязанием. Когда он в отличной форме, он будто объезжает своих конкурентов как стоячих».

Почти все уверены, что в коньковых гонках Бе точно бы заезжал в топ-10, а при определенных раскладах даже цеплялся бы за медали Кубка мира. Сам же биатлонист об эксперименте в лыжных гонках говорит уклончиво: «Вероятно, многие, включая меня, хотели бы посмотреть на противостояние в лыжных гонках. Думаю, что мог бы как минимум быть близко к подиуму. Но если говорить о победе, то это уже было бы трудно».

Фото Global Look Press

Непобитые рекорды

Кажется, что сейчас Йоханнес, имея в кармане четвертый Большой хрустальный глобус, может развлекаться как хочет и без ущерба пробовать себя хоть в лыжных гонках, хоть в бобслее.

Но Бе еще много что нужно доказывать в биатлоне. Непобитых рекордов в родном виде спорта еще предостаточно. Во многих достижениях Йоханнес уступает Мартену Фуркаду и Уле-Эйнару Бьорндалену.

На чемпионате мира в этом сезоне норвежец завоевал медали в каждой из гонок: пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. Больший улов на главных стартах не удавался никому. Однако по количеству золота на ЧМ Йоханнес уступает Бьорндалену: 20 против 17. Также Уле опережает соотечественника по общему числу наград чемпионатов мира: 45 против 31. Если в золотой гонке Бе может догнать уже следующей зимой, то для ничьей по второму показателю понадобится минимум два сезона.

На Кубке мира тоже есть к чему стремиться. У Йоханнеса в коллекции стало четыре Больших хрустальных глобуса. Это третий результат в истории. У Бьорндалена — шесть, у Фуркада — семь. Уступает Бе обоим и по числу побед на Кубке и чемпионатах мира. Уле-Эйнар поднимался на верхнюю ступень пьедестала 95 раз, Мартен — 83, когда у Йоханнеса — 71.

Есть задача и конкретно на концовку этого розыгрыша — взять все золото сезона в спринте. В этой дисциплине норвежец выиграл в шести гонках Кубок мира из шести, плюс стал первым на чемпионате мира в Оберхофе. До абсолюта осталась одна победа. Заключительный мужской спринт сезона пройдет 16 марта на этапе в Холменколлене.

Йоханнесу сейчас 29. Пару лет назад казалось, что биатлон ему начинает надоедать. Он сам говорил в интервью о том, что может рано уйти из спорта. Но в нынешнем сезоне у норвежца проснулся зверский аппетит на победы, из-за которого он готов выступать и с ковидом, и с травмой. Теперь, похоже, Бе не остановится, пока не выиграет столько медалей, сколько позволит ему называться величайшим биатлонистом в истории.