Катастрофа Норвегии в эстафете. Партнеры подставили Йоханнеса Бе и лишили его рекорда

Франция прервала победную серию викингов.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Эстафета. Мужчины

1. Франция (Гигонна, Ф.Клод, Жаклен, Фийон-Майе) — 1:21.48,8 (1+9).

2. Норвегия (Кристиансен, Т. Бе, Лагрейд, Й.Бе) — 38,9 (2+14).

3. Швеция (Фемлинг, Понсилуома, Нелин, Самуэльссон) — 1.39,9 (1+13).

Эстафета. Женщины

1. Италия (Комола, Вирер, Аухенталлер, Витоцци) — 1:14.39,7 (0+2).

2. Германия (Фойгт, Кебингер, Шнайдер, Херманн-Вик) — 24,7 (0+6).

3. Швеция (Перссон, Магнуссон, Э. Эберг, Х. Эберг) — 55,7 (2+11).

Накануне эстафетной субботы IBU опубликовал тревожное сообщение: в Оберхофе ожидается сильный ветер до 24 м/с, поэтому гонки могут не состояться. Окончательное решение принимали утром в день стартов. Двигать эстафеты в расписании уже некуда, так как чемпионат мира заканчивается в воскресенье масс-стартами. Поэтому в случае отмены гонку пришлось бы проводить на этапе в Эстерсунде. Но этого удалось избежать. Да и ветер был не столь ураганным, но все-таки сильным, непредсказуемым и порывистым. К несчастью для сборной Норвегии.

Йоханнес и Тарьей Бе. Фото Reuters

Франция ликует

Для тех, кто пропустил. До субботней гонки Йоханнес Бе мчался к абсолютному рекорду. Были выиграны смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка и сингл-микст. Оставалось забрать золото в двух дисциплинах: мужской эстафете и масс-старте, чтобы выбить семь из семи. Такое не удавалось ни одному биатлонисту и биатлонистке в мире.

Победа в классической эстафете выглядела самой легкой для Бе в списке. У норвежцев нереальный состав. В каждой личной гонке на чемпионате мира вместе с Йоханнесом на пьедестал поднимался кто-то из партнеров по команде. В спринте у них был весь подиум, в пасьюте и индивидуалке — золото и серебро. Но в эстафете все пошло не так с самого начала.

Первый этап. С первого рубежа Ветле Шостад Кристиансен ушел двадцатым из двадцати двух участников. Норвежец стрелял небыстро плюс взял два дополнительных патрона. Кристиансен тут же бросился догонять и на стойку даже пришел третьим, но, видимо, оставил больше, чем нужно сил для погони и чуть не схватил первый штрафной круг. Все допы попали в цель, но отставание выросло до 58 секунд. Первым эстафету передал француз Гиггона вместе со Швейцарией и Чехией. Кристиансен ничего не смог отыграть ногами, а на заключительном отрезке вообще пропустил вперед спортсмена из Казахстана. Неудачным получился этап у Швеции — штрафной круг и восемнадцатое место на передаче.

Второй этап. Тарьей Бе понимал, как важна для младшего брата эта победа. Он в своем темпе подошел к лежке, которую отработал пусть небыстро, но точно. А на втором круге начал отгрызать места. На стойке провал случился у многих сборных. Четыре штрафных круга досталось швейцарцу Джереми Финелло, который заходил на рубеж первым, три незакрытые мишени оставил немец Йоханнес Кюн. Тарьей Бе слишком долго выцеливал, но не избежал дополнительных 150 метров. Из глубин неожиданно выскочили шведы — Мартин Пансилуома передал эстафету третьим. А в лидерах на третий этап ушли французы и чехи. Отставание Норвегии относительно лидера выросло — 1 минута и 9 секунд.

Пьедестал по итогам мужской эстафеты на чемпионате мира, где победу одержала команда Франции. Фото Reuters Фото Reuters

Третий этап. С лежкой лидирующая группа справилась, в том числе норвежец Стурла Холм Лагрейд. А на стойке винтовки снова начали плясать на ветру. Штрафной круг схватил француз Эмельен Жаклен, но не затягивал выстрелы, поэтому ушел с рубежа первым, сразу за ним — чех Якуб Штвртецки. Лагрейд повторил «подвиг» Тарьей Бе, оставив на стойке один незакрытый глазок. Первым передались чехи. Штвртецки неожиданно разобрался с опытным Жакленом и отбежал от него на 10 секунд.

Четвертый этап. Йоханнес Бе ушел в гонку четвертым вместе с Себастьяном Самуэльссоном, имея 50 секунд отставания от лидера. Норвежец не стал долго тащить на себе надоедливого шведа и начал сокращать проигрыш лидерам. Однако у Йоханнеса уже не в первый раз на этом чемпионате возникают проблемы с лежкой. Рубеж он прошел на тоненького, закрыв мишени с тремя допами. На лежке выбыл из борьбы за медали чех, который нахватал два круга штрафа. Судьба золота была в руках Кентена Фийона-Майе, который справился с первым рубежом. Но даже один доппатрон на стойке мог помешать ему выиграть. И француз был безупречен, уйдя с рубежа, когда Йоханнес на нем еще не появился. Бе стрелял точно и с немыслимой скоростью. Он потратил всего 15,9 секунды. Партнеры по команде, следившие за его работой на рубеже, сделали удивленные лица и, кажется, поверили, что у него получится догнать Фийона-Майе. Но помочь Йоханнесу могла только какая-нибудь нелепая ошибка француза, как та, что он сделал в смешанной эстафете, когда перепутал коридоры. Кентен такой радости норвежца лишил. Подбежавший к Фийону-Майе после финиша Жаклен сразу упал перед ним на колени, благодаря за золото и стальные нервы.

У Йоханнеса остается 17 медалей высшей пробы чемпионатов мира. В масс-старте норвежец является фаворитом и может выиграть 18-ю. До рекорда Бьорндалена останется всего две победы. Но эта задача на следующий чемпионат мира. Гонку за абсолютный рекорд на этом турнире Бе уже проиграл.

Лиза Витоцци. Фото AFP

Итальянская точность

В женском биатлоне предсказать победителей сложнее. В личных гонках в Оберхофе все чемпионки из разных стран: немка Денис Херманн-Вик выиграла спринт, француженка Жулия Симон — пасьют, а шведка Ханн Эберг — индивидуалку.

Фаворитами, наверное, можно было назвать сборные Швеции и Франции. У них наиболее ровные и сильные составы. Италия и Германия, которые в итоге разыграли золото, не выглядели претендентами на первую строчку. В их четверках виделись слабые звенья.

Но решающим компонентом стала точная стрельба. Итальянки за восемь огневых рубежей использовали всего два дополнительных патрона. На втором этапе один из них на стойке взяла Доротея Вирер. Это случилось на том рубеже, где француженка Шевалье-Буше настреляла на один штрафной круг, шведка Магнуссон — на два, а норвежка Тандревольд — на три, похоронив шансы своей команды на хорошие места. В итоге к неудаче в мужской эстафете (серебро для Бе и компании — это поражение) они добавили провал в женской. Норвежские девушки финишировали седьмыми, проиграв чемпиону 2 минуты и 20 секунд.

Второй доппатрон у Италии взяла молодая Ханна Аухенталлер, которая почти весь сезон провела на Кубке IBU в резервной команде. Ее постоянно догоняли по дистанции, но на рубежах она работала быстро и в итоге передала эстафету первой, хоть преимущество над вторым местом было небольшим — 5 секунд от Германии.

Идеальную борьбу на заключительном этапе показали Лиза Витоцци и Дениз Херманн-Вик. Итальянка уступала немке ногами, но была и быстрее, и на один выстрел точнее на стойке. Это первая в истории победа женской сборной Италии в эстафете на чемпионате мира. Немки тоже радовались своему серебру и вместе с чемпионками прыгали на финише.