Логинов вновь ошибается на стрельбе и злится. А CAS может лишить его ЧМ и Олимпиады

Россияне привычно вне медалей, но сейчас это меньшая из наших проблем.

Этап Кубка мира. Мужчины. Спринт

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23.04,9 (0 шт. кругов)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 7,9 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,9 (2)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 42,5 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 44,9 (0)

6. Дмитрий Пидручный (Украина) — 51,3 (0)

13. Евгений Гараничев (Россия) — 1.09,9 (0)

17. Александр Логинов (Россия) — 1.21,3 (2)

30. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.50,5 (2)

34. Антон Бабиков (Россия) — 1.51,6 (0)

38. Матвей Елисеев (Россия) — 2.02,7 (2)

73. Карим Халили (Россия) — 2.57,2 (1)

В австрийском Хохфильцене мужским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Россияне продолжили ужасающую серию без медалей и обновили свой антирекорд, но, если неудачи нашей сборной уже мало кого удивляют, а вот промахи от братьев Йоханнеса и Тарьея Бе — это неожиданный результат. Уже сейчас можно говорить о том, что этот сезон будет одним из самых неожиданных и интересных в плане борьбы за Хрустальный глобус. Такой конкуренции среди лидеров в биатлоне давно не было. Только все локальные разборки затмили новости судебного заседания CAS, которые пришли во время прямого эфира спринтерской гонки.

Немцев могли отстранить от гонки, а шведы ошиблись с заявкой

Главной новостью перед стартом этапа был положительный тест на коронавирус у двух членов немецкой сборной. Всего Международный союз биатлонистов проверил 1800 человек — всех спортсменов и персонал, но вопросы возникли только с Германией. В случае с немцами речь шла именно о персонале — никто из спортсменов не пострадал. Согласно протоколам медицинской безопасности IBU их изолировали, а всех контактных лиц проверили еще раз. Практически до последнего момента нельзя было сказать точно, выступят биатлонисты Германии или нет, но в итоге других положительных тестов обнаружено не было и немцев все-таки допустили в полном составе.

Правда, скорее всего, на них повлияла эта неопределенная ситуация, и выступление представителей сборной Германии было далеко не лучшим. Как и шведов. Сборная Швеции — главное открытие сезона и преследователь сборной Норвегии в Кубке наций — решила пойти на хитрость. Эксперты шведов поговорили с австрийскими метеорологами и решили, что к вечеру в Альпах должен пойти снег, а вместе с тем и мороз. В таком случае трасса именно в концовке была бы самой быстрой и удобной для резкого и размашистого хода, какой чаще всего и показывают шведы.

Но в итоге прогнозы метеорологов не сбылись, и ясное небо было вплоть до последнего финишировавшего спортсмена. Зато трасса после часа гонки была уже не такая раскатанная, как на первых минутах, поэтому ходом шведы сильно уступали тем, кто выступал в самом начале. Тот же Себастьян Самуэльссон сделал все, что от него зависело, — ноль на рубеже, хороший темп, но отставание на лыжне оказалось достаточно приличным, как и у партнеров Самуэльссона по сборной.

А вот сборной Норвегии было все равно, какими стартовать, настолько велик гандикап скандинавов. И даже проблемы у лидеров, Йоханеса и Тарьея Бе, которые явно не в своей тарелке, не сказываются на общекомандном результате. Их подменяет яркая молодежь, на этот раз отличную гонку выдал Штурла Легрейд, совсем немного уступил ему Йоханнес Дале. Йоханнес с двумя промахами только третий, Тарьей — 14-й.

Логинов удачно начал, но затем снова ошибся на последнем выстреле

Россияне рисковать с тактикой не стали, да и нет наших ребят в группе лидеров, чтобы самим выбирать, когда выходить на старт. Александр Логинов и Матвей Елисеев выходили в первой группе и выдали обещающее начало. Особенно Логинов — давно мы не видели такого хорошего хода от Александра. Были даже вполне себе реальные притязания на медали... ровно до первого промаха Логинова. Последним патроном на «лежке» он похоронил свои шансы на призы, а потом и на лыжне сильно просел. Результат — только 17-е место. Александр очень злился, на финише поддался эмоциям и отказался от интервью.

Проблема последнего выстрела — это уже бич Логинова. «Встречались, разговаривали. Позитивно настроен, — сказал в интервью «Матч ТВ» об Александре после гонки тренер российской сборной Валерий Польховский. — Промахи не позволили занять более высокие места, над подготовкой надо поработать, скорректировать».

Елисеев тоже промахнулся, а ходом он в этом сезоне и вовсе не особо конкурентоспособен. После гонки на Елисееве не было лица — настолько Матвей устал после спринта. «Отдал все силы, которые были, на дистанции сегодня чувствовал себя намного хуже, вообще не представляю, что со мной происходит, — отметил он. — Работал над мышцами, дыханием, но, может, проблема в том, что за лето не успели выполнить весь объем подготовки, который запланировали».

Из положительных моментов — стрельба Антона Бабикова и Евгения Гараничева. Их допустили на Кубок мира не сразу из-за сорванных тестов на коронавирус, поэтому физическое состояние у них пока не лучшее и на трассе бороться на равных они не могут. Зато работа без промахов позволяет надеяться на лучшие результаты на следующих этапах или даже гонках. «Чувствую, что можно бороться с лидерами, — отметил Бабиков. — Просто не удается перебороть внутри себя некий лимитирующий фактор. Скоро обследование, может, удастся понять, что не так с моим организмом. Сохраняю оптимизм, понятно, что за пару тренировок ничего кардинально не изменится, но я стараюсь».

Особенно интересен прогресс Гараничева — с каждой гонкой Евгений бежит все лучше, а стрельба у него прямо сейчас самая стабильная и быстрая в мире. Особенно хорош Гараничев на стойке — в Хохфильцене равных ему не было.

На Кубках мира будет флаг и гимн, на чемпионатах мира — нет

Параллельно с гонкой в Австрии в Швейцарии CAS объявил решение по судьбе российского спорта. На протяжении двух лет на всех крупных турнирах будет действовать особый порядок допуска российских спортсменов. Мало того что выступать россияне смогут только на условиях нейтрального статуса — без любых элементов национальной символики, — но и на старт смогут выйти только атлеты, получившие специальный допуск от ВАДА.

«Хотелось бы получить результат лучше, но какое решение приняли, тому и будем следовать. Другого выбора у нас нет», — отметил Польховский. Главный вопрос для биатлона — это судьба Александра Логинова. Несмотря на проблемы, он остается лидером российской сборной, поэтому если его за допинговое прошлое лишат чемпионата мира и Олимпиады — это будет большой проблемой для России.

Конечно же, последние новости не мог пропустить «главный друг России» Самуэльссон. «Довольно странное решение — сократить срок дисквалификации с четырех лет до двух, — считает Себастьян. — И какая разница между Кубком мира и чемпионатом мира? Если выступать россиянам без флага, то уж на всех стартах, которые есть. Что касается спортсменов, которых дисквалифицировали ранее, то они не имеют права выступать нигде и никогда».

Также уже сейчас известно, что на этапах Кубка мира сборная России будет с флагом и гимном, а вот на чемпионате мира в феврале (если он состоится) символов нашей страны не будет. Хотя, судя по последним результатам биатлонистов, вряд ли это станет большой проблемой — наши и так уже больше года не участвуют в медальных церемониях.