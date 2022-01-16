Логинов после Нового года: две победы, серебро и пятое место. Александр набрал обороты перед Пекином
Чемпион мира-2020 начал олимпийский год неубедительно. Лишь раз за три этапа забирался выше десятого места. Не звенел в эстафетах. И даже в российской сборной ушел в тень Эдуарда Латыпова.
Но после Нового года изменилось все. Логинов начал 2022-й с победы в спринте. Потом лидировал с огромным запасом в преследовании, но из-за трех штрафных кругов на последней стойке отлетел на пятое место. В Рупольдинге у Александра не получился спринт. Однако заминку там он лихо компенсировал в пасьюте, взлетев с 32-е места на второе. Плюс еще эстафетное золото!
Отличные аргументы в преддверии Олимпиады.
Главное — закончил с медалью
— Вообще не думаю про Пекин, — отрезал Логинов. — Дни не считаю, ничего не читаю.
В микст-зоне Логинов максимально сдержан, отвечает односложно. Видно, что мыслями не тут и общается без какого-либо удовольствия.
— Вы, кстати, на Олимпийских играх снова возьмете обет молчания, как делаете это на чемпионатах мира?
— Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Надо сначала дожить до Олимпиады. Еще много времени.
— То есть...
— Ничего пока не могу сказать.
Будем надеяться, Логинов аккумулирует энергию на главный старт в жизни. Прежде Олимпиад у него не было и не факт, что будут после китайской. К Милану-2026 спортсмену исполнится 34. Совершенно точно все очень хорошо понимает и он сам. Поэтому максимально сдержан.
Даже после золотой эстафеты прятал эмоции.
— Я отработал на четыре. И мы выиграли. А если пробегу на «пятерку»? У нас еще есть резерв.
Серебряный прорыв в преследовании — снова нет даже улыбки на лице. И снова банальные фразы в миксте.
— Рад, что удалось выбраться с таких далеких позиций. Пасьют — очень интересная гонка.
— Правильно понимаем, что особенно вы особенно довольны работой на последней стойке?
— Я особенно доволен за итог.
— Это самый крутой камбэк в карьере?
— Честно говоря, так сразу и не вспомню. Это последнее, о чем я сейчас думаю. Главное — закончил с медалью.
— В Антхольце что побежите?
— Посмотрим на самочувствие, проанализируем все с тренерами и примем коллегиальное решение.
Александр нащупал золотую середину
Больше расспрашивать Александра смысла не было. Он всячески давал понять, что говорить на данном этапе будет исключительно избитыми фразами. И в данной ситуации его можно понять. Логинов в принципе абсолютно немедийный. А уж сейчас, за две недели до вылета на главный старт в карьере, закрылся еще сильнее. Было бы странно, будь оно иначе.
Если это принесет успех в Пекине — нет проблем. Впереди его любимый этап, но результаты Антхольца не имеют никакого значения. Важно лишь, в какую сторону пойдет его форма после итальянского этапа. В прошлом году он победил в Италии, а потом, на главном старте, выступил крайне неудачно. Зато перед историческим ЧМ-2020 четыре этапа подряд не попадал в призы. Хочется верить, на этот раз опытный уже Логинов нащупал золотую середину — и на пике формы будет именно в феврале.
У него настолько волнообразная и насыщенная карьера, что олимпийская медаль выглядит ее логичным продолжением.