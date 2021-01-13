Йоханнес Бе лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону

После победы в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) лидерство в общем зачете у мужчин сохранил норвежец Йоханнес Бе. Также он лидирует и в спринтерском зачете.

В Кубке наций на первом месте сборная Норвегии. В общем зачете Кубка мира лучший среди россиян Александр Логинов на 17-м месте.

Кубок мира

Общий зачет (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 582 (+60)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 535 (+54)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 474 (+40)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 451 (+28)

5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 426 (+23)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 406 (+27)

17 (17). Александр Логинов (Россия) — 265 (+20)

20 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 222 (+31)

22 (23). Эдуард Латыпов (Россия) — 192 (+26)

33 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (0)

54 (62). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (+11)

59 (57). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

73 (69). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

74 (70). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 319 (+60)

2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 258 (+40)

3 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 236 (+54)

4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 225 (+28)

5 (6). Мартин Понсилуома (Швеция) — 208 (+32)

6 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 203 (+23)

18 (18). Александр Логинов (Россия) — 123 (+20)

19 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 108 (+26)

20 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 103 (+31)

41 (39). Евгений Гараничев (Россия) — 40 (0)

47 (53). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (+11)

66 (60). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)

67 (63). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

Кубок наций (мужчины)

1 (1). Норвегия — 4324 (+454)

2 (2). Швеция — 3751 (+373)

3 (4). Германия — 3730 (+421)

4 (3). Франция — 3726 (+376)

5 (5). Россия — 3492 (+377)

6 (6). Австрия — 3207 (+331)