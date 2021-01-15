Васильев: «Стрельцов был очень слабым. Не понимаю, как можно было проиграть больше минуты»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Победителем стала сборная Франции, серебро у Норвегии, бронза у Италии. Сборная России заняла 4-е место.

«Ничего нового не произошло. Как все шло в прошлом году, с начала сезона, так пока и идет, ничего не меняется. Удивляться нечему. Удивление вызвала скорее победа наших, но там ровно сработали, стреляли хорошо. Но сегодня 9 промахов — очень много. Стрельцов был слабым на первом этапе, больше минуты проиграл. Не понимаю, как так можно было. Думаю, даже тренеры в недоумении.

Не вижу повода особо расстраиваться. У нас было два хороших этапа — Логинова и Латыпова здорово. И средний этап Елисеева. Мне видится, что на первый этап надо ставить Бабикова. Уж он точно минуту не проиграет. Стрельцов был откровенно слабым. Надо вообще всем вместе поддержать наших тренеров. Глядишь, из этого что-то хорошее получится".

(Константин Колмаков)