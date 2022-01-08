Черезов назвал хорошим результат россиян в смешанной эстафете Кубка мира в Оберхофе

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонистов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Ярче всего себя проявил Максим Цветков. После длительного перерыва ярко показал, на что он способен. Особенно в паре с Тарьей Бе хорошо отработал финишный круг. К концу дистанции подобрал норвежца и передал эстафету вместе с соперником. Саша Поварницын тоже хорошо сражался. Он обогнал Йоханнеса Бе. Однако у россиянина не совсем свежее состояние. Да, немного не хватило до медалей, но выступление хорошее», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратный призер Олимпиады также оценил персональное выступление Валерии Васнецовой, которая финишировала за сборную России в эстафете.

«Вера — молодец. Она проявила свои бойцовский качества. Не стеснялась, выходила вперед, обгоняя титулованных спортсменок. Но на финише немного не хватило. Еще одна гонка в ее копилку! Два дополнительных патрона на последнем рубеже — следствие подготовки. Нужно тренироваться даже под высокой нагрузкой и сохранять режим правильного выстрела. Это придает уверенности. Когда ты начинаешь стрелять, ты не боишься стрельбы. Нужно нарабатывать этот навык. А так Вера проявила себя хорошо», — добавил Черезов.

Ранее, 8 января, сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе российской команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Победила сборная Норвегии, за которую выступали Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ингрид Таннреволь и Марта Ройселанн. Второй стала Белоруссия, третья — Франция.