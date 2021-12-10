Васильев: «Логинов набирает форму, но у него есть грешок на «стойке». Слишком торопится»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу результатов российского биатлониста Александра Логинова.

Ранее спортсмен занял 4-е место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Логинов отстал на 1,5 секунды, чтобы завоевать бронзу.

«Не было бы промаха, золотой ключик был бы у Логинова в кармане. Саша набирает форму. К тому же гонки на высоте, а он сразу вработался, молодец. Это говорит о том, что он качественно провёл работу в межсезонье. Потому что, если ты базу не заложил, то на высоте в лидерах бежать не будешь, а Саша бежит.

На «стойке» он торопится. У него есть этот грешок. Вместо того чтобы секундочку выдержать, он увлекается и мажет. Этот грешок его тормозит. Но ничего страшного. Логинов и Латыпов внушают оптимизм, это очень здорово», — цитирует Васильева «Чемпионат».

В топ-10 попал еще один представитель России, Эдуард Латыпов, показавший 10-й результат (+41,4).

Мужская гонка преследования состоится завтра, 11 декабря. Начало — в 14.15 (мск).