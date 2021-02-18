Губерниев: «Сборная достигла дна, и снизу постучали, но я верю в команду!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

18 февраля золото в сингл-миксте завоевали французы, сборная России финишировала 11-й.

«Я обескуражен, — сказал Губерниев «СЭ». — Худшая, чудовищная стрельба. С самого начала были дополнительные патроны Латыпова, и все посыпались. Очень сильно сборную лихорадит. Это связанно с нюансами подготовки. Но я по-прежнему рассчитываю, что мы будем бороться за медали. Будем бороться! Создали себе проблемы и будем героически их преодолевать. Верю в команду! Говорить о том, что все пропало, я не буду. Когда мы достигли дна, и снизу постучали, нужно оттолкнуться и постепенно всплывать, к солнышку. Поэтому вперед, команда! Вы можете, ребятушки мои золотые!»

11-е место в сингл-миксте — худший результат сборной России на ЧМ-2021.

(Константин Колмаков)