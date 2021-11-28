Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты белорусских и российских спортсменок на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Я себе заслугу не ставлю, но Тихонов переехал в Белоруссию — результаты налицо. А в России мы знаем, кто руководит спортом и биатлоном, в частности. В феврале будет 14 лет, как я со своей командой покинул Россию. Вот вам и результат. Теперь биатлон с Дмитрием Губерниевым. С Тихоновым было все в порядке с биатлоном. А с Губерниевым, с этим, балбесом...

Вы посмотрите, как он меня хвалил, когда я был президентом. А потом начал поливать всех олимпийцев — фуфло и все остальное. Латыпова обозвал в прямом эфире. Болван! Поздравляю белорусских спортсменов и президента Белоруссии с успешным выступлением. Дай бог, что результаты будут и дальше. С удовольствием наблюдаю", — сказал Тихонов «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.