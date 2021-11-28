Васильев: «Такое состояние женской биатлонной сборной вызывает беспокойство в олимпийский сезон»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговор с «СЭ» прокомментировал итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«По двум гонкам делать выводы некорректно и непрофессионально, потому что все только начинается. Надо дождаться еще двух-трех этапов, тогда уже будет более-менее понятно что-то. Но с первого взгляда сразу заметно, что девчонки не в той форме, в которой должны были бы быть. В этом смысле меня очень расстраивает стрельба. Нигматуллина и Резцова, которые готовились сами, показывают лучшие результаты сборной команды. Так не должно быть», — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев добавил, что такое состояние женский команды вызывает беспокойство в олимпийский сезон.

«У меня это беспокойство появилось ровно с того момента, как сборную возглавил Шашилов. Ровно с этого момента у меня появились опасения, что сборная, к сожалению, вряд ли может быть конкурентной. Но я не хочу драматизировать и паниковать. Хочу, чтобы тренеры, может быть, проконсультировались со своими коллегами. А, может, у них план такой — первый этап на загрузке бегать. Может, потом разбегутся, и все будет хорошо. Дай Бог», — добавил Васильев.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина с 17-и результатом.