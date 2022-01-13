Хованцев назвал досадными результаты российских биатлонистов в спринте в Рупольдинге

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонистов в мужском спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Наш результат говорит сам за себя. Борьба за шестую квоту абсолютно не получилась. В таких условиях нужно было закрывать на ноль огневые рубежи. У нас этого не получилось. Логинову нужно было обыгрывать в стрельбе 15 человек, чтобы быть первым. Для Александра 16-й ход не очень хороший показатель. Не знаю, проблема в состоянии или в лыжах. Об этом нужно спрашивать ребят. А так даже все наши хорошие стрелки ошиблись в стрельбе. Я думаю, что здесь возможны и последствия высоты. Но увидеть это мы сможем только в Антхольце. Не скажу, что это тревожный звонок. Но хотелось бы верить, что этот досадный случай не повторится на Олимпиаде. Ждем Латыпова, чтобы он подошел в оптимальной форме к стартам в Пекине», — сказал Хованцев «СЭ».

Российские биатлонисты не попали в топ-20 по итогам спринта. Команду представляли Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын.

Российская сборная потеряла шансы на максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине. Россияне смогут заявить только пять спортсменов.