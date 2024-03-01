Тандревольд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло

Норвежка Ингрид Тандревольд стала победительницей индивидуальной гонки на 7-м этапе Кубка мира по биатлону.

Спортсменка преодолела дистанцию за 44 минуты 13,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Эльвира Эберг из Швеции (+28,8 секунд; 2 промаха). Бронзу завоевала еще одна представительница Норвегии Ида Льен (+32,0;1 промах).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Осло (Норвегия) с 1 по 3 марта. Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года.

Кубок мира, 7 этап, Осло-Хольменколлен

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 44 минуты 13,1 секунды (1 промах)

2. Эльвира Эберг (Швеция) +28,8 секунды (2)

3. Ида Льен (Норвегия) +32,0 (1)