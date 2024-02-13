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Сегодня, 00:59

Васильев заявил, что МОК и ВАДА благополучно уничтожают спорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о результатах мужской сборной Норвегии на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Не получилось ли так, что Кубок мира превратился в «чемпионат своего двора»? К этому все и идет. Скоро они вообще все десять мест будут занимать. Когда под видом болезней им будет разрешено использовать анаболические стероиды, да и вообще все запрещенные препараты. Они уже показывают пример мошенничества. Пока МОК и WADA не отменят терапевтические исключения, спорт продолжит деградировать и будет первенство Норвегии, Швеции, Германии. Спорт благополучно уничтожается МОК, Томасом Бахом и WADA. Все к этому идет, я говорю об этом много лет, но к сожалению, ничего не меняется. Мы будем констатировать закат олимпийского движения и спорта в целом. Идея создания «Усовершенствованных игр», где можно будет принимать допинг? Представьте себе, что какой-то умник предложит: давайте не будем бороться с наркотиками! Разрешим их использовать всем тогда, когда они захотят, пусть люди погибают. То же самое и со спортом. Люди в погоне за деньгами просто будут умирать. Если кто-то реализует этот безумный проект — это катастрофа. Их можно будет назвать «Игры смерти», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

11 февраля в гонке преследования норвежцы заняли первые пять мест. Победителем стал Йоханнес Бе, а следом за ним финишировали Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и Тарьей Бе.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-o-norvegii-na-kubke-mira-sport-blagopoluchno-unichtozhaetsya-mok-tomasom-bakhom-i-wada-333456/
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