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2 марта, 16:24

Швейцарка Лена Хекки выиграла масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Осло

Алина Савинова
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Швейцарка Лена Хекки-Гросс стала победительницей масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 35 минут 46,3 секунды, допустив 2 промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала шестикратная чемпионка мира Жулия Симон из Франции, на счету которой 4 промаха. Ее отставание от лидера составило 16,8 секунды. Третье место заняла еще одна представительница Франции Лу Жанмонно (+22,3 секунды; 3 промаха).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Осло (Норвегия) с 1 по 3 марта. Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года.

Кубок мира, 7 этап, Осло-Хольменколлен

Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 35.46,3 (2 промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — + 16,8 секунды (4).

3. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (3).

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