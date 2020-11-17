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Состав сборной России на первые этапы Кубка мира будет объявлен 18 ноября

11:03
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Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону станет известен 18 ноября.

— Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что Кайшева — в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более, она уже опытная спортсменка. Ее пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть, — приводит слова главного тренера национальной команды Валерия Польховского сайт СБР.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, соревновательная программа начнется 28 ноября.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/valeriy-polkhovskiy-dveri-v-sbornuyu-otkryty-dlya-vsekh/

Кубок мира по биатлону

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