Состав сборной России на первые этапы Кубка мира будет объявлен 18 ноября

Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону станет известен 18 ноября.

— Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что Кайшева — в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более, она уже опытная спортсменка. Ее пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть, — приводит слова главного тренера национальной команды Валерия Польховского сайт СБР.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, соревновательная программа начнется 28 ноября.