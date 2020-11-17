Состав сборной России на первые этапы Кубка мира будет объявлен 18 ноября
11:03
Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону станет известен 18 ноября.
— Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что Кайшева — в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более, она уже опытная спортсменка. Ее пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть, — приводит слова главного тренера национальной команды Валерия Польховского сайт СБР.
Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти, соревновательная программа начнется 28 ноября.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/valeriy-polkhovskiy-dveri-v-sbornuyu-otkryty-dlya-vsekh/