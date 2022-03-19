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Самуэльссон: «Россиян отстранили 3 недели назад, но ситуация с тех пор не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно»

Шведский биатлонист Самуэльссон высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований
Иван Торопцев
Корреспондент
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Российских спортсменов отстранили 3 недели назад, но с того момента ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно. Говорим ли мы об отстранении россиян? Скорее, мы обсуждаем то, что чувствуем — мы хотим поддержать Украину настолько, насколько это возможно. Международный союз биатлонистов провел сбор средств для поддержки украинских биатлонистов. Надеюсь, мы сможем сделать свой вклад и помочь», — приводит Aftonbladet слова Самуэльссона.

Напомним, что российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерение оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

Вчера, 17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона.

Источник: https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/jaJR5e/sebastian-samuelsson-slar-tillbaka-efter-vladimir-putins-utspel
Сборная России по биатлону
Себастьян Самуэльссон
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