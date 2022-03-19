Самуэльссон: «Россиян отстранили 3 недели назад, но ситуация с тех пор не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Российских спортсменов отстранили 3 недели назад, но с того момента ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно. Говорим ли мы об отстранении россиян? Скорее, мы обсуждаем то, что чувствуем — мы хотим поддержать Украину настолько, насколько это возможно. Международный союз биатлонистов провел сбор средств для поддержки украинских биатлонистов. Надеюсь, мы сможем сделать свой вклад и помочь», — приводит Aftonbladet слова Самуэльссона.

Напомним, что российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерение оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

Вчера, 17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона.