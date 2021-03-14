Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Золото выиграла сборная Норвегии, второе место заняли итальянские биатлонисты.

Российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Смешанная эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:01.24,1 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) — отставание 1.08,7 (0 + 10)

3. Швеция (Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — 1.22,7 (0 + 10)

4. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — 1.42,3 (1 + 9)

5. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) — 2.16,5 (1 + 10)

6. США (Клэр Иган, Джоан Рид, Джейк Браун, Лейф Нордгрен) — 2.26,4 (0 + 7)

7. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 3.04,1 (3 + 9)